الإفتاء: المرأة شريكة في بناء المجتمع وليست ضعيفة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة ليست ضعيفة، فهي شريكة في بناء المجتمع وأصل في تكوينه.
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن الله لا يحاسب الإنسان إلا بعد البلوغ، فأى عمل صالح تفعله قبل البلوغ تأخذ عليه ثوابًا، لكن العقاب والذنب لا يقع بالإنسان الا بعد البلوغ.
وأوضح أنه بعد البلوغ يحاسب الله الإنسان على الصلاة والصوم حتى لو كانت عقليته ليست ناضجة الا انه مكلف ومحاسب وبالغ، ونص الشرع على انه لابد ان يكون هناك مراعاة لنفسية الأبناء بأن لا نتركهم يفعلون ما يحلو لهم منذ صغرهم ثم نأمرهم بالصلاة والصوم (والحجاب للفتيات) بل علينا ان ندربهم بالتدريج المناسب منذ صغرهم حتى عندما يصلون لمرحلة البلوغ يؤدون الفرائض والواجبات وهم يحبونها.