AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: المرأة شريكة في بناء المجتمع وليست ضعيفة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:15 م
الإفتاء: المرأة شريكة
الإفتاء: المرأة شريكة في بناء المجتمع وليست ضعيفة
Advertisements
محمود ضاحي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المرأة ليست ضعيفة، فهي شريكة في بناء المجتمع وأصل في تكوينه.



سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  


وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن الله لا يحاسب الإنسان إلا بعد البلوغ، فأى عمل صالح تفعله قبل البلوغ تأخذ عليه ثوابًا، لكن العقاب والذنب لا يقع بالإنسان الا بعد البلوغ.


وأوضح أنه بعد البلوغ يحاسب الله الإنسان على الصلاة والصوم حتى لو كانت عقليته ليست ناضجة الا انه مكلف ومحاسب وبالغ، ونص الشرع على انه لابد ان يكون هناك مراعاة لنفسية الأبناء بأن لا نتركهم يفعلون ما يحلو لهم منذ صغرهم ثم نأمرهم بالصلاة والصوم (والحجاب للفتيات) بل علينا ان ندربهم بالتدريج المناسب منذ صغرهم حتى عندما يصلون لمرحلة البلوغ يؤدون الفرائض والواجبات وهم يحبونها. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء ؟

بهذه الطريقة تعوض الصلوات الفائتة .. الإفتاء توضح

الإفتاء: هذا النوع من الذهب لا زكاة فيه

هل قيام الليل يعوض الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء

هل يجوز الصيام لقضاء ما على الميت؟.. الإفتاء تجيب

حكم الحجاب للبنت الصغيرة .. شاهد رد الإفتاء

ترشيحاتنا

لن يعودوا .. قرار كويتي مهم بشأن 127 ألف وافد

عقب توقيع اتفاق السلام.. انتقادات لاذعة لـ نتنياهو والوفد المرافق له بواشنطن.. اعرف السبب

الوجه الخفي لقوى الشر.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو مهما للسيسي

محمد وندى يحتفلان بليلة العمر وصدى البلد يهنئ العروسين

تعرف على الجهاز المعاون لـ رضا عبد العال في الإدارة الفنية لطنطا

اخبار الرياضة .. الاهلي "خايف" من الزمالك وبيراميدز .. طارق يحيى يقود مران الأبيض.. كلوب يحسم مصيره مع ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام

بملابس كلاسيك.. أحدث جلسة تصوير لـ مايا دياب.. شاهد

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة