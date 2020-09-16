بعد توجيهات الرئيس| مقترح برلماني بمنح المرأة إجازة 3 أيام أسبوعيا.. ومطالب بعملها أونلاين من البيت

السيسي يدعو لمنح المرأة العاملة إجازة خلال أيام دراسة أبنائها من المدارس

مقترح برلماني بمنح المرأة 3 أيام إجازة أسبوعيا مقابل ساعة عمل إضافية

نائبة تطالب بإتاحة عمل المرأة من المنزل خلال الدراسة









أيد نواب البرلمان خاصة النائبات، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنح المرأة العاملة أولوية الغياب من العمل خلال أيام دراسة أبنائها من البيت، مطالبين بضرورة إصدار قرار ملزم لكافة مؤسسات العمل سواء الحكومة أو الخاص يمنح المرأة الحق في زيادة اجازتها الأسبوعية.









وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، اليوم الأربعاء، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد.





وتابع: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".









3 أيام إجازة





اقترحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إصدار قرار بكافة جهات العمل الحكومي والخاص، يمنح المرأة يومين إجازة اسبوعيا من اختيارها بجانب يوم إجازتها الأساسية، على أن تعمل ساعة إضافية في الأيام الأربعة المتبقية من الأسبوع.



وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترحها يأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسي بمنح المرأة العاملة أولوية الغياب خلال أيام الدراسة، حتى تتمكن من رعاية أبنائها في المنزل، خاصة في ظل اعتماد التعليم الالكتروني (الأونلاين) على بقاء الطالب في البيت أيام أكثر من بقائه في المدرسة.

ونوهت إلى أن أيام التعليم الأونلاين تختلف من مدرسة لآخرى، لذلك لابد من السماح للمرأة باختيار أيام الاجازة التي تتوافق مع أيام الأونلاين الخاصة بأبنائها، على أن يتم إلزام جميع المؤسسات بتنفيذ هذا القرار عقب إصداره بدون تعنت.

وأشارت إلى أن القرار لن يؤثر على سير منظومة العمل، حيث سيتم دراسة الأمر جيدا وإعادة توزيع الموظفين، خاصة في ظل تكدس أعداد الموظفين في الكثير من المؤسسات.





العمل من البيت





وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، جميع مؤسسات العمل بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس من خلال إتاحة عمل المرأة من المنزل خلال أيام دراسة أبنائها على أن تنزل المرأة إلى العمل مع نزول أبنائها إلى المدرسة والمقدرة يومان أو ثلاثة أيام.

وأشارت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه في حالة عدم إمكانية عمل المرأة من المنزل، يتم منحها إجازة إلزامية خلال الدراسة، على أن يتم توفير حضانات على حساب العمل لرعاية أطفالها الصغار حال نزولها إلى مقر العمل.

وشددت على ضرورة تفعيل قرار الحكومة الاحترازي بعمل المرأة من البيت والحد من نزول السيدات، مستطردة: "كورونا لا يزال موجود لذلك لابد من استمرار القرار حتى ينتهي الفيروس بشكل كامل".





قرار جمهوري





في سياق متصل، عدد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة، فوائد منح المرأة أولوية الغياب من العمل خلال أيام الدراسة ومنها الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للطفل، رعاية الأبناء خلال فترة الدراسة في المنزل، فضلا عن دعم الطالب داخل منظومة التعليم الجديدة في أول تجربة لها.