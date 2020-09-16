أشرف حيدر: جامعة الجلالة تضم 15 كلية وسيكون لدينا 25 برنامجا للطلاب العام القادم.. فيديو

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، إن ال جامعة تضم 15 كلية والعام القادم سيكون لدينا 25 برنامج للطلاب.





وأضاف الدكتور أشرف حيدر خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جميع البرامج المتاحة فى جامعة الجلالة هدفها تخريج طالب قادر على العمل محليا ودوليا.





وتابع رئيس جامعة الجلالة الاهلية أن الجامعات الاهلية الجديدة لديها شراكات دولية مع جامعات عديدة بمجالات مختلفة.





وأوضح أنه تم الانتهاء من عقد الإختبارات للطلاب باللغة الانجليزية، مضيفا ان هدفنا من اختبارات القبول اختيار الطلاب المتميزين.





وأشار إلى أن العملية التعليمية فى جامعة الجلالة مبنية على حل المشاكل المختلفة، ولابد من الطالب ان يكون لدية القدرة على النقاش والاستيعاب السريع.