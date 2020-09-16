محافظ الدقهلية: نسبة التخفيضات على مخالفات البناء وصلت إلى 45%

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك تسهيلات فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء ، موضحًا أن التخفيضات وصلت لـ 45%.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن 73 % من المواطنين تقدموا للتصالح فى المخالفات وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك نسبة أعلى.





ولفت إلى أن سعر المتر فى القري لا يتجاوز الـ 50 جنيها، وهناك تخفيضات كثيرة على الشخص الذى يدفع رسوم التصالح مرة واحدة.





وأشار إلى أنه تم تجميع مبلغ 630 مليون جنيه، ولكن ليس لديه علم بأعلى مواطن دفع أموالا للتصالح.



