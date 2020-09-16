AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الدقهلية: نسبة التخفيضات على مخالفات البناء وصلت إلى 45%

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:48 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك تسهيلات فى الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن التخفيضات وصلت لـ 45%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن 73 % من المواطنين تقدموا للتصالح فى المخالفات وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك نسبة أعلى.

ولفت إلى أن سعر المتر فى القري لا يتجاوز الـ 50 جنيها، وهناك تخفيضات كثيرة على الشخص الذى يدفع رسوم التصالح مرة واحدة.

وأشار إلى أنه تم تجميع مبلغ 630 مليون جنيه، ولكن ليس لديه علم بأعلى مواطن دفع أموالا للتصالح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خصم رسوم وتقسيط السداد.. تسهيلات قانون التصالح بعد التعديلات الأخيرة

بعد مؤتمر الحكومة.. 12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء | تعرف عليها

12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. النسبة تصل إلى 50%.. والجدية شرط التطبيق

50 جنيها للمتر.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالأقصر

لتسهيل الإجراءات.. برلماني يطالب بإلغاء الرسوم الهندسية من التصالح

تخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة.. إسكان البرلمان تطالب بمد فترة التقسيط 10 سنوات.. وإلغاء الرسوم الهندسية

ترشيحاتنا

بعد موافقة الغذاء والدواء.. البيت الأبيض: لقاحات كورونا ستتاح في 24 ساعة مجانا لجميع الأمريكيين

التموين: قاعدة البيانات الجديدة تضم 6 ملايين مولود وفي انتظار الاعتماد المالي لصرف الدعم

أصل الجماعة.. إبراهيم عيسى يكشف الـ DNA لـ الإخوان.. فيديو

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

قانوني: السجن من 5 سنوات حتى المؤبد ينتظر أحمد وزينب في ترويع طفلتهما

"الطيران المدني" تكشف عن شروط وضوابط دخول غير السعوديين إلى مطارات المملكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليجن موف.. دومنيك حوراني تستعرض جمالها على إنستجرام

بملابس كلاسيك.. أحدث جلسة تصوير لـ مايا دياب.. شاهد

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة