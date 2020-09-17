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تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على موعد التقديم بكلية الطفولة المبكرة بالقاهرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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احمد علام
أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، عن موعد استلام الملفات الخاصة بالطلاب الجدد بداية من يوم الأحد الموافق ٢٧ من سبتمبر.

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كما نوهت الكلية بالالتزام بالموعد المحدد منعا للتزاحم ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي . 
وجاءت الأيام كالاتى :

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الاحد ٢٧ /٩             من حرف الالف  الى حرف الخاء 
الاثنين ٩/٢٨             من حرف الدال الى حرف اللام 
الثلاثاء ٩/٢٩             من حرف الميم الى حرف الياء 
الاربعاء ٩/٣٠             المتخلفين عن الحضور 
الخميس ١٠/١            المتخلفين عن الحضور
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