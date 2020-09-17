للطلاب الجدد.. تعرف على موعد التقديم بكلية الطفولة المبكرة بالقاهرة

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ، عن موعد استلام الملفات الخاصة بالطلاب الجدد بداية من يوم الأحد الموافق ٢٧ من سبتمبر.
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كما نوهت الكلية بالالتزام بالموعد المحدد منعا للتزاحم ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي .
وجاءت الأيام كالاتى :
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الاحد ٢٧ /٩ من حرف الالف الى حرف الخاء
الاثنين ٩/٢٨ من حرف الدال الى حرف اللام
الثلاثاء ٩/٢٩ من حرف الميم الى حرف الياء
الاربعاء ٩/٣٠ المتخلفين عن الحضور
الخميس ١٠/١ المتخلفين عن الحضور