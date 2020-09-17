تنسيق ٢٠٢٠.. تعرف على البرامج الجديدة بعلوم القاهرة





‎تضم كليه العلوم بالقاهرة ، عدد كبير من الاقسام ‎المميزه والهامة ، وبجانب ذلك يوجد برامج بكالوريوس جديدة تم انشاءها لمواكبة سوق العمل المحلي والأقليمى والدولى ومنهم الاتى :









‎1- برنامج علوم البترول الجيولوچية (Petroleum Geoscience Program)

‎وهو برنامج منفرد تم تفعيله في العام الدراسي2007-2008، وتم تخرج اول دفعة من البرنامج في يوليو 2011.





‎يختص البرنامج بدراسة منشأ البترول (النفط والغاز) وكيفية استكشافه وإنتاجه وتصنيعه ، ويتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة من قبل شركات البترول .

‎بيشارك في التدريس نخبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس ، من قسمي الچيوفيزياء والچيولوچيا ومشاركة عدد كبير من خبراء الصناعة في مجال البترول من الشركات العالمية العاملة داخل مصر ، ويقوموا بتدريب الطلاب وإعدادهم لسوق العمل من خلال الدراسة العملية والتدريب الصيفي والإشراف علي مشاريع التخرج في آخر سنه





‎2- برنامج التقنية الحيوية/ الكيمياء الحيوية الجزيئية(Biotechnology/Biomolecular Chemistry Program)





‎و هو برنامج مزدوج تم تفعيله عام 2006، وتم اخرج اول دفعة منه عام 2010 .



