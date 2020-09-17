تجديد حبس شقيقين لاتجارهما فى الحشيش والهيروين بالمقطم

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المقطنم، تجديد حبس شقيقين، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى مخدرى الحشيش والهيروين بدائرة قسم شرطة المقطم.





وكانت فى وقت سابق قررت جهات التحقيق، حبس شقيقين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى مخدرى الحشيش والهيروين بدائرة قسم شرطة المقطم.





وأمرت جهات التحقيق بالتحرى عن نشاط المتهمين، واعداد تقرير مفصل من قبل رجال المباحث عنهما، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير بخواصها.





وكان رجال الامن بالقاهرة ، ألقوا القبض على شقيقين عثر بحوزتهما على كمية من مخدرى الحشيش والهيروين بالمقطم .





وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 615 جراما، كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جراما ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول حوزة شقيقين " عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم - لهما معلومات جنائية مسجلة " وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما .





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية .