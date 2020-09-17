AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان : الكشف الطبي قد يمنع الطالب من الالتحاق بالكلية الراغب فيها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
Advertisements
قســــم التعليـــــم
أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان، بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة.


اقرأ أيضا :


وقال الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الطبية بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " أن الكشف الطبى على الطلاب إجراء هام جدا للطلاب الملتحقين بالجامعة .


اقرأ أيضا :


وأضاف أنه يتم عمل كشف كامل على الطلاب وأن الطالب المصاب بأى من الأمراض الصحية المزمنة يتم عمل ملف له وتحويل تأمينه الصحى من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي  ويتم تبليغ الوحدات الصحية فى الكلية التابعة له لتلقى العلاج .


وأشار الدكتور محمد عمر إلى أن هناك بعض الطلاب يعانون من بعض الأمراض تمنعهم من الالتحاق ببعض الكليات لأنها سوف تكون خطرا على صحة الطالب أو تعوقه عن الدراسة فى مجال التخصص مثل أن هناك طلابا يعانون من أمراض فى القلب فلا يستطيعون الالتحاق بكلية تربية رياضية على سبيل المثال .


وأوضحت إدارة الجامعة للطلاب المرشحين إليها، أن الكشف الطبى  بدأ بها، داعيةً الطلاب الذين تم قبولهم  بكلياتها إلى سرعة التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بالجامعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات للالتحاق بـ11 كلية.. طريقة التسجيل والأوراق المطلوبة.. وتوجيهات من وزير التعليم العالي لإجرائها وسط إجراءات احترازية

تنسيق 2020 .. 5 أوراق مطلوبة من طلاب الثانوية لاختبارات قدرات التربية الرياضية بحلوان

كلية آداب حلوان تتلقى شكاوى الطلاب من الكشف الطبى على هذا الرابط

للمرشحين لكلية آداب حلوان.. ننشر إجراءات التسجيل بالتشعيب الداخلي وخطوات الكشف الطبي

جامعة حلوان تبدأ الكشف الطبي للطلاب المستجدين.. الكليات: سداد رسوم الكشف إلكترونيا.. ويجب إحضار شهادة اختبار فيروس c

جامعة حلوان: 9 خدمات إلكترونية متاحة لسداد رسوم الكشف الطبي للطلاب الجدد

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ : على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش بدلا من افتتاح بوابة

هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها ؟ الإفتاء توضح

بيان عاجل من النيابة السعودية بشأن الشائعات وإثارة الرأي العام

استغلا طفلتهما.. أحمد وزينب حققا مليون دولار مكاسب من مليار مشاهدة في 3 سنوات

قص ولصق وتلاعب في خطاب استقالة السراج .. فيديو

كارتيرون مش مورينيو يعني| تركي آل الشيخ: من غير المنطقي محاربة الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف