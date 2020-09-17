جامعة حلوان : الكشف الطبي قد يمنع الطالب من الالتحاق بالكلية الراغب فيها

أعلنت أغلب كليات جامعة حلوان ، بدء التسجيل لإجراء الكشف الطبى لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق 2020 من طلاب الثانوية العامة.









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وقال الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الطبية بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " أن الكشف الطبى على الطلاب إجراء هام جدا للطلاب الملتحقين بالجامعة .









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وأضاف أنه يتم عمل كشف كامل على الطلاب وأن الطالب المصاب بأى من الأمراض الصحية المزمنة يتم عمل ملف له وتحويل تأمينه الصحى من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي ويتم تبليغ الوحدات الصحية فى الكلية التابعة له لتلقى العلاج .









وأشار الدكتور محمد عمر إلى أن هناك بعض الطلاب يعانون من بعض الأمراض تمنعهم من الالتحاق ببعض الكليات لأنها سوف تكون خطرا على صحة الطالب أو تعوقه عن الدراسة فى مجال التخصص مثل أن هناك طلابا يعانون من أمراض فى القلب فلا يستطيعون الالتحاق بكلية تربية رياضية على سبيل المثال .









وأوضحت إدارة الجامعة للطلاب المرشحين إليها، أن الكشف الطبى بدأ بها، داعيةً الطلاب الذين تم قبولهم بكلياتها إلى سرعة التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بالجامعة.