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حوادث

تجديد حبس عاطل لسرقته حقيبة سيدة بالإكراه في 15 مايو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح 15 مايو، تجديد حبس عاطل، 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة بالاكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت نيابة 15 مايو الجزئية، أمرت بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه  بسرقة حقيبة سيدة بالاكراه تحت تهديد السلاح، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط (هاتف محمول " مجهول المصدر" - سلاح أبيض "كتر" – سماعة – حقيبة يد) بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة (إحدى السيدات) بالإكراه تحت تهديد السلاح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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