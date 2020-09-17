مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الثلاثاء المقبل وعلى مدار 5 أيام؛ صرف رواتب العاملين بالدولة على مستوى أكثر من 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة.





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وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة خلال سبتمبر الجاري، بغرض تقليل الزحام علي البنوك، ومراعاة لظروف الموظفين في ظل السيطرة علي تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تحويل الرواتب من جهات عملهم إلي فروع البنوك المتعاقد معها بالتعاون مع البنك المركزي المصري.





وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب علي مستوي 4 مجموعات حسب الوزارات والجهات المستقلة والتابعة، حيث سيكون صرف رواتب المجموعة الأولي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، للعاملين بأكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من بينها وزارات "الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الأوقاف، الداخلية، الثقافة، الإسكان، التجارة والصناعة، البيئة، السياحة، البترول" وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظات، إضافة إلى بعض الجهات المستقلة من بينها "شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب"