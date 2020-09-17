AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مواعيد صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
تبدأ وزارة المالية اعتبارا من الثلاثاء المقبل وعلى مدار 5 أيام؛ صرف رواتب العاملين بالدولة على مستوى أكثر من 60 وزارة وجهة تابعة ومستقلة.


وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة خلال سبتمبر الجاري، بغرض تقليل الزحام علي البنوك، ومراعاة لظروف الموظفين في ظل السيطرة علي تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم تحويل الرواتب من جهات عملهم إلي فروع البنوك المتعاقد معها بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف الرواتب علي مستوي 4 مجموعات حسب الوزارات والجهات المستقلة والتابعة، حيث سيكون صرف رواتب المجموعة الأولي اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، للعاملين بأكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة من بينها وزارات "الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الأوقاف، الداخلية، الثقافة، الإسكان، التجارة والصناعة، البيئة، السياحة، البترول" وجهاتها التابعة والمديريات الخدمية علي مستوي المحافظات، إضافة إلى بعض الجهات المستقلة من بينها "شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: صرف رواتب 35 جهة حكومية ووزارة قبل حلول العيد .. تفاصيل

اليوم.. المالية تصرف رواتب 9 وزارات وهيئات حكومية قبل العيد

غدا.. 9 وزارات تصرف رواتبها.. تعرف عليها

اليوم.. آخر موعد لصرف رواتب العاملين بـ 9 جهات حكومية

اليوم..9 جهات تصرف رواتبها خلال العيد.. اعرفها

غدا.. الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ: دعمي للأهلي مشروط برغبة جماهيره

التموين: قاعدة البيانات الجديدة تضم 6 ملايين مولود وفي انتظار الاعتماد المالي لصرف الدعم

بسبب النقطة.. عروس توبخ صديقتها في حفل الزفاف

من تحمل الراتب؟ التعاون السعودي يكشف حقيقة دور تركي آل الشيخ في التعاقد مع كارتيرون

توأم روحي يحقق 8 ملايين جنيه بعد عرضه في 4 أسابيع

لن يعودوا .. قرار كويتي مهم بشأن 127 ألف وافد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف