للانتهاء من انتخابات البرلمان| عضو الشيوخ: المجلس سيتولى مهام النواب

قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ سيكون عليه عبء كبير خلال الشهرين القادمين، وذلك لعدم وجود مجلس النواب، وبالتالي سيتولى مجلس الشيوخ مهام مجلس النواب مؤقتا.



وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن مجلس الشيخ بيضم كوادر وأشخاصا متنوعة في كل التخصصات مما يترتب عليه فؤاد كثيرة وإضافة قوية للتشريع المصري.



وأكد على ان كل القوانين سيتم دراستها بشكل يتناسب مع الشعب المصري، مشددا على أن الشعب المصري سينعم بمرحلة من الرخاء والرفاهية.



وشدد على ضرورة اختيار الأصلح للمكان وليس الأفضل، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ.





