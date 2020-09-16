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مديونيات العملاء.. البنك المركزي يوضح طرق التعامل مع العملاء خلال الفترة القادمة.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:56 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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اسراء صبري
قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك المركزى في شهر مارس الماضي منح كل العملاء سواء أفرادا أو شركات السماح، وذلك من أجل تأجيل سداد الأقساط 6 أشهر لمن يرغب.


وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، مدة السماح انتهت في 15 سبتمبر، مشيرا إلى أن البنك المركزى لم يمدد فترة السماح مرة أخرى، ولكنه أعطى مطلق الحرية للبنوك دراسة كل عميل على حدة.


وأردف: البنوك لها مطلق الحرية في إعطاء فترة سماح للعميل أو هيكلة الأقساط حسب حالته.


وأكمل: "نفترض أن شخصا ما عليه قسط في شهر 3 بـ 10 آلاف جنيه، لا يدفع 20 ألف جنيه، ولكنه تأجل لما بعد انتهاء آخر قسط لمدة القرض"، وذلك تيسيرا على المواطنين.


وأوضح: لا يوجد جزاءات أو عوائد تأخير، ولكن هناك فوائد وتلك الفوائد سيتم تقسيمها على باقي أقساط القرض، مشددا على أن البنك المركزي أكد على عدم الضغط على العملاء نتيجة تأثرهم الفترة الماضية.
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