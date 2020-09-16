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وحيد حامد: شفت أفلام لم يراع صناعها أي ضمير أو مصلحة وطن.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:55 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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هاني حسين
قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إن  الدراما تستطيع ان تعيد  تشكيل الأمة بسهولة كبيرة، موضحا ان  الإنسان مطحون في عمله ومشاكله حتى ولو كان في مجتمع به رفاهية .

وأضاف وحيد حامد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الإنسان يشاهد الدراما كي يستمتع والدراما تصل له في سهولة ويسر والفكرة تصل للمشاهد بدون مجهود في الدراما".

 وتابع وحيد حامد:" من المفترض ان تربي الدراما قناعات جديدة لدى المشاهد وتزيل القناعات القديمة التالفة ويتم إحلال وتجديد بمفاهيم جديدة للتخلص من الشوائب التي تصيب المجتمعات والدراما يجب ان ترقى بالمستوى الفكري والاجتماعي للمشاهد".

وأكمل وحيد حامد:"  شفت افلام لم يراع فيها صناعها أي ضمير او مصلحة وطن أو دولة  وكانوا قاصدين الإساءة للدولة"، مضيفا:"  صناعة الفن والغناء والموسيقى من المفترض أن تهتم بهموم الدولة  كقضية أساسية".

 ولفت وحيد حامد:"  يجب ان تكون لغة الحوار في الدراما راقية وترتفع بمستوى الذوق العام وتحسن من اللغة السائدة في المجتمع ".
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