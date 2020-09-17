بعد فسخه عقده مع نصر محروس.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

تصدر الفنان بهاء سلطان، مؤشرات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن انفصاله عن شركة "فيري ميوزك" لنصر محروس، بعد مشكلات دامت سنوات طويلة.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #بهاء_سلطان بعد فسخ تعاقده رسميا مع نصر محروس.



