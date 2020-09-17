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فن

بعد فسخه عقده مع نصر محروس.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان بهاء سلطان، مؤشرات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن انفصاله عن شركة "فيري ميوزك" لنصر محروس، بعد مشكلات دامت سنوات طويلة.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج  #بهاء_سلطان بعد فسخ تعاقده رسميا مع نصر محروس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وكان من أبرز التعليقات.. "‏حاجه جميله انك تبدأ يومك بخبر " بهاء سلطان فسخ عقده مع نصر محروس خلاص " و" ‏أخيرًا بهاء سلطان بيفوز بقضيته ضد نصر محروس ويحق ليه من هنا ورايح إنه يسجل ألبومات مع شركات تانية، الخبر ده مفرح جدًا ليا الحقيقة ومقلق برضه لأن بعد فترة الاكتئاب الي صابته دي كلها هيرجع ينكد علينا أنا عارف، بس براحتك يعم بهاء والله براحتك⁦. أنت الي استثنائي يعم السلطان والله⁦".
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