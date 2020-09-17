طالبة من ذوي القدرات الخاصة تطالب قومي الإعاقة ومحافظ كفر الشيخ بفرصة عمل.. فيديو

ناشدت دعاء إبراهيم، طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والحاصلة على ليسانس دراسات إسلامية، المجلس القومي للإعاقة ومحافظ كفر الشيخ، وذلك من أجل توفير فرصة عمل لها من ضمن الـ 5% المخصصة لذوي الإعاقة.
وقالت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إنها ومنذ تخرجها بحثت كثيرا عن فرصة عمل ولكن بلا فائدة، معقبة: "أنا عانيت كتير في حياتي وفي الدراسة عشان أخد الشهادة".
وأكملت: "اتمنى أن احصل على وظيفة حتى أتمكن من المساعدة في المعيشة واساعد عيلتي".
وقالت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إنها ومنذ تخرجها بحثت كثيرا عن فرصة عمل ولكن بلا فائدة، معقبة: "أنا عانيت كتير في حياتي وفي الدراسة عشان أخد الشهادة".
وأكملت: "اتمنى أن احصل على وظيفة حتى أتمكن من المساعدة في المعيشة واساعد عيلتي".