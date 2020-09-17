أخبار الفن | أزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي.. انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة.. العثور على جثة فنان شاب عاريًا في غرفة نومه

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
شارك الفنان بهاء سلطان، منشورًا جديدًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للحديث عن أزمته مع المنتج نصر محروس، والقضية الخاصة بفسخ التعاقد المبرم بينهما.
أعلن السيناريست أيمن سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة المنتج الفني الكبير محمد زعزع، صباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر.
كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن وفاة الممثلة الكورية الجنوبية أوه إن هي -36 عاما- في ظروف غامضة، بعد أن عُثر عليها مفارقة للحياة في شقتها، ورجحت الشكوك الأولية إلى انتحارها.
سادت حاله من الحزن بين متابعي البلوجر اثار عبد الرؤوف ، بعد وفاتها بمرض السرطان.
كشف موقع CNN -نقلًا عن وكالة الأنباء المركزية التايوانية (CNA)- خبر وفاة المغني والممثل ورجل الأعمال التايواني Alien Huang، عن عمر يناهز 36 عامًا، والمعروف باسم Huang Hong-Sheng، صباح اليوم.
تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من تداول أخبار حول زواجهًا من الموسيقار هاني فرحات، الذي يحيي كل حفلاتها الغنائية في السنوات الأخيرة.
وضعت الفنانة روجينا نفسها فى موقف محرج بعد نشرها عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة بها ملصق دعائي "مضروب" لمسلسلها الجديد "اسود فاتح" مشيرة إلى أنه الأفيش الرسمي للعمل.
حالة كبيرة من الجدل سيطرت على الوسط الفني في اليومين الماضيين، بعدما عادت أزمة الفنان محمد رمضان، والفنان أحمد الفيشاوي، تلوح في الأفق مجددًا، بعدما أشعلتها زوجة الأخير في أواخر العام الماضي، وظلت ساكنة حتى الأيام الأخيرة، لتعود للاشتعال مجددًا، وتثبت أنها كانت نارًا تحت الرماد، لكنها أخذت تطورًا جديدًا، أصبحت بمثابة ضرب تحت الحزام.