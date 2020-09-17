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مرأة

عادات شائعة للإصابة بالبواسير.. تعرفى عليها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
البواسير
البواسير
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لمياء الياسين

أسباب البواسير كثيرة ومتعددة وكلها تنتج عن زيادة الضغط في أسفل المستقيم، وتمدد الأوردة حول فتحة الشرج بسبب الضغط  مما يجعلها تتضخم ويزداد حجمها.

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أوضح  موقع "بولد سكاى" تحدث زيادة الضغط في أسفل المستقيم وتضخم البواسير نتيجة عدة أسباب، ابرزها:

-  حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم 

- زيادة الوزن والسمنة

- الإجهاد أثناء حركات الأمعاء 

-الإسهال أو الإمساك المزمن 

- الجلوس مدة طويلة 

- الحمل

 عدم تناول الخضر والفاكهة والحبوب الكاملة يوميا.

وبعيدا عن الجراحه ..علاجات سريعه للبواسير

و قدم موقع " برايت سايد"  عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات و ألام البواسير في دقائق معدودة.


 الألوفيرا

يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للاستخدام الموضعي باستثناء بعض الناس لديهم حساسية منه.

حمام دافئ مع ملح ابسوم

 

تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .

المراهم بدون روشتة

تساعد فى علاج التورم والألم بشكل أسرع، وإذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة.

الكمادات الباردة

قوم بوضع عبوات ثلج أو كمادات باردة على فتحة الشرج لتخفيف التورم وتكرر عدة مرات حسب الالم لمدة 15 دقيقة في كل مرة.
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