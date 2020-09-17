سامح عيد: انشقاقات وانقسامات ضخمة داخل الجماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

قال سامح عيد خبير في حركات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية المتطرفة، إن جماعة الأخوان الإرهابية أكثر فسادا و تمزقا، ولا يمكن أن يتحدثون عن الديمقراطية.





وأضاف سامح عيد في تصريحات تليفزيونية، :" بعد القبض على الإرهابي محمود عزت هناك صراع داخل الجماعة بين القيادات وتمرد جيل الوسط للإخوان ".





وتابع سامح عيد:" جيل الوسط في الإخوان يتحدث عن الفساد المالي داخل جماعة الإخوان الإرهابية ".





وأكمل سامح عيد:" جيل الوسط لجماعة الإخوان اتهم قيادات الاخوان بالفساد المالي والحصول على الملايين لمصالحهم الشخصية ".



