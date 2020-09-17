AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح عيد: انشقاقات وانقسامات ضخمة داخل الجماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
قيادات الجماعة الارهابية
قيادات الجماعة الارهابية
Advertisements
هاني حسين
قال سامح عيد خبير في حركات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية المتطرفة، إن جماعة الأخوان الإرهابية أكثر فسادا و تمزقا، ولا يمكن أن يتحدثون عن الديمقراطية.

وأضاف سامح عيد في تصريحات تليفزيونية، :" بعد القبض على الإرهابي  محمود عزت هناك صراع داخل الجماعة بين القيادات  وتمرد جيل الوسط للإخوان".

وتابع سامح عيد:" جيل الوسط في الإخوان يتحدث عن الفساد المالي داخل جماعة الإخوان الإرهابية ".

وأكمل سامح عيد:" جيل الوسط لجماعة الإخوان اتهم قيادات الاخوان بالفساد المالي والحصول على الملايين لمصالحهم الشخصية ".

ولفت سامح عيد:" عناصر الإخوان  اتهموا قياداتهم بان  الانتخابات الداخلية للإخوان مزورة"، مضيفا:" هناك فساد مالي وسياسي  داخل الجماعة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح عيد: عصام تليمة كشف عن إلحاد شباب الإخوان بسبب فشل قياداتها

فضيحة مرتزقة قطر وتركيا.. الجماعة الإرهابية تعترف بوجود خلافات بين إخوان الدوحة وأنقرة

فضائح الجماعة تستمر.. أزمة التمويل تشعل الخلاف بين أذرع مرتزفة الإخوان.. ومتخصصون: صراع قديم ودائم

برلماني: القبض على الإرهابي محمود عزت أصاب الجماعة بالهوس والجنون

برلماني: القبض على محمود عزت ضربة موجعة لجماعة الإخوان الإرهابية

مصطفى الجندي: القبض على الإرهابى محمود عزت انتصار للعيون الساهرة ضد الإرهابية

ترشيحاتنا

8 شروط لـ جوارديولا العرب رضا عبد العال قبل تولي نادي طنطا رسميا

السراج يعلن الاستقالة من منصبه نهاية أكتوبر المقبل

بعد يومين من الزفاف.. والدة ديانا كرزون تصف زوج ابنتها بالمجرم الأهوج

سر صادم.. ظاهرة شمسية قادت سفينة تيتانيك للغرق

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

بعد انتهاء برنامج تأهيلها.. إخلاء سبيل فتاة الـ تيك توك منة عبد العزيز من قسم الطالبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق