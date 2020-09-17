ديمقراطية التجارة الإلكترونية كتاب جديد لـ هشام صفوت

يصدر قريبا كتاب ديمقراطية التجارة الإلكترونية للكاتب هشام صفوت رئيس لجنة التجارة الإلكترونية بشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي يرصد من خلاله كيف تم تطويع الثورة التكنولوجية لتطوير التجارة والاستثمار.





ويرصد الكتاب الذي يتكون من أربع فصول، تغيير سلوكيات الشراء عند العميل المستهدف، وما هو دور التجارة الإلكترونية في وضع جميع التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة على نفس المنصات التي تتواجد بها العلامات التجارية الكبيرة، و بين أنواع العملاء المختلفة المقسمة طبقا للطبقات الاجتماعية، التوزيع الجغرافي و القدرة الشرائية.





يعرض الكتاب ايضا تطور تجارة التجزئة عبر السنين ، و دخولها عصر الاقتصاد الرقمي.



