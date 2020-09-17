ديمقراطية التجارة الإلكترونية كتاب جديد لـ هشام صفوت

يصدر قريبا كتاب ديمقراطية التجارة الإلكترونية للكاتب هشام صفوت رئيس لجنة التجارة الإلكترونية بشعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذي يرصد من خلاله كيف تم تطويع الثورة التكنولوجية لتطوير التجارة والاستثمار.
ويرصد الكتاب الذي يتكون من أربع فصول، تغيير سلوكيات الشراء عند العميل المستهدف، وما هو دور التجارة الإلكترونية في وضع جميع التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة على نفس المنصات التي تتواجد بها العلامات التجارية الكبيرة، و بين أنواع العملاء المختلفة المقسمة طبقا للطبقات الاجتماعية، التوزيع الجغرافي و القدرة الشرائية.
يعرض الكتاب ايضا تطور تجارة التجزئة عبر السنين ، و دخولها عصر الاقتصاد الرقمي.
كما يقوم الكتاب بتغطية عناصر النجاح لبناء أساس متين لموقعك التجاري الإلكترونى ابتداء من اختيار الاسم النسيجي وتصميم الموقع الجذاب الذي لا يقل أهمية عن واجهة المحل التجاري أو المعرض، وإيجاد موفر خدمة الإنترنت المناسب لاحتواء الموقع إكساب الموقع التجاري الإلكترونى أهمية وقانونية تتيح للعلماء الوثوق به مما يمكنهم من إرسال المعلومات الخاصة بهم، تسهيل عملية الدفع بالنسبة للعملاء، التصميم الفني الرائع والاسم الشبكي المميز للموقع الشبكي، وتنوع الخدمات والمنتجات الجيدة المستوى غير كافية للنجاح إذا كان العملاء لا يعرفون عن موقعك، لذا من الضروري عدم إهمال جانب التسويق الدعائي لموقعك لجذب المتصفحين وزيادة الزوار. تلك هي العناصر الأساسية التي يزودك هذا الكتاب بمعلومات عنها، ويبقى أمام القارئ بصفحة للاستفادة من هذه المعلومات في سبيل تجارة إلكترونية ناجحة.