بسبب النقطة.. عروس توبخ صديقتها في حفل الزفاف

عند حضور حفل زفاف، فمن المعتاد إحضار هدية للعروسين، لكن بالطبع لا يُطلب من أحد فعل ذلك، فقد يشتري بعض الأشخاص أشياء أساسية؛ لإعطاء العروس والعريس ما يساعدهم في حياتهم الجديدة معًا.





ومن هذا المنطلق، قررت إحدى الضيفات في حفل زفاف أن تبتكر فكرة الهدية الخاصة بها، وقدمت للزوجين مجموعة من الهدايا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور".





واختارت صديقة العروس، أن تقدم داخل الصندوق مجموعة من الحلويات والمقرمشات والبسكويت ورقائق البطاطس، وغيرها من الوجبات الخفيفة "سناكس"، وصاحبة الصندوق ببطاقة كتب عليها: "الحياة لذيذة - استمتع".





ولكن كانت الصدمة عندما أعادت العروس الصندوق إلى صديقتها التي أحرجتها أمام الضيوف، منتقدة إياها إن "الهدية لا تليق بها ولم تكن جيدة بما يكفي بعد أن كلفها حضور صديقتها للحفل 200 دولار".





وأكملت انتقادها لها أن ظرفًا نقديًا كان سيكون أفضل من تلك السلة المليئة بالمقرمشات الرديئة، فيما قالت الصديقة التي تدعى "كاثي" في منشور على مجموعة "Reddit " لا تعتقد أنها ارتكبت أي خطأ في تقديم الهدية.





وكانت العروس، التي تدعى "لورا" من كندا، وجهت توبيخًا للضيفة لإرسالها الهدية بدلًا من مظروف نقدي بعد أن أنفقت 34000 دولار لاستضافة 210 ضيوف.