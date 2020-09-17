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هشام الحلبي: قنوات الإخوان أدوات تحركها أجهزة مخابرات ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
هشام الحلبي
هشام الحلبي
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هاني حسين
قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها لديهم مشاكل ضخمة جدًا، وهناك من يحركهم.

وأضاف هشام الحلبي، في تصريحات تليفزيونية، "قنوات الإخوان أدوات تحركها أجهزة مخابرات تنفذ أجندات معينة لتحقيق أهداف".

وتابع هشام الحلبي "الإخوان وأبواقها الإرهابية تحاول إقناع البعض بالنزول في مظاهرات ضد الدولة؛ لتحقيق أهداف خبيثة لهدم مؤسسات الدولة".

وأكد هشام الحلبي "اللجان الإلكترونية ومروجو الشائعات على السوشيال ميديا يمارسون العمليات النفسية ضمن حروب الجيل الرابع للتأثير بصورة مباشرة على المواطن".

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