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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين.. ومرتضى منصور يحسم الجدل: فيريرا مديرا فنيا للزمالك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:12 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

قال الإعلامى أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية تخدّم على أمن إسرائيل، موضحًا أن قناة الجزيرة الإرهابية تستضيف الإسرائيليين، مؤكدًا أن تلك القناة تستضيف الاسرائيليين من 96.

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك لجنة تعمل ليلا ونهارًا من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد، موضحًا أنه خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عنه.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، إن الدولة تعمل على تحسين الأوضاع المالية لـ المعلمين، وقريبًا سيتم عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط لبحث ذلك.

 قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يشعر بالفخر بإطلاق لقب «مذيع ستات مصر» عليه، مضيفا:"  من أطلق هذا اللقب اعتقد انه يقوم باحراجي ولكن هذا اللقب شهادة اعتز بها".

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن تركيا تعرضت لزلزال كبير فى عام 1999، ورئيس تركيا لتصل بالرئيس حسنى مبارك وقتها وقال له " الحقونا".

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة بناة مصر الرقمية، التى تستهدف شريحة أخرى من المجتمع وهم خريجو كليات هندسة الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب.

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حسن البنا صنع جماعة الإخوان الارهابية عقب تخرجه وتعيينه مدرس خط في مدرسة ابتدائية في محافظة الإسماعيلية، موضحا أنه كان هناك في هذا الوقت مجموعة من إنذارات لخلق مجموعة من تيار جديد ليكون وسيلة للتغيير.

وجه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل رسالة إلى اللاعب مؤمن زكريا، قائلا "احنا كلنا بنحبك.. وانت انسان مصري جميل وشاب مكافح.. وكلنا بنتمنالك السلامة..ويارب ترجع تملي الملاعب أهداف حتى لو فى الزمالك".

كذبت مواطنة مصرية تدعى روحية حبيب، فبركة قناة الجزيرة الإرهابية لمقطع فيديو لها كانت تتحدث فيه عن وضعها وحالتها المعيشية ورضاها بالاوضاع في ظل تربيتها لـ 3 أبناء من ذوي الهمم.
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