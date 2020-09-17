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صاحب مقترح مادة احترام الآخر: أتمنى من الطلاب دراستها بقلبهم وليس بعقلهم ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:08 ص
الطالب مهند عماد
الطالب مهند عماد
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم الطالب مهند عماد صاحب مقترح مادة احترام الآخر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته وتحقيق حلمه وحلم كل زملائه من ذوي الهمم في حفلة "قادرون باختلاف" العام الماضي، وتنفيذ مقترح دراسة مادة "احترام الآخر".

وقال «مهند عماد» في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه سعيد بتحقيق حلمه إلى حقيقة، وهذا أسعده كثيرا، بعد تنفيذ طلبه. 

وتابع صاحب مقترح مادة احترام الآخر، «أتمنى أن تدرس مادة احترام الآخر من القلب وليس بالعقل، وهذه المادة مش مجرد كلمتين للحفظ  يتقالوا في المدرسة وخلاص فقط ولكنها مهمة يجب تقديرها»، فرد عليه الإعلامي قائلا «اشرحي ازاي يا فيلسوف».

وأكد أن "احترام الآخر" مادة الهدف منها نبذ التنمر خاصة أن أي كلمة مسيئة تجرح مشاعر الآخرين، مشيرا إلى أنه حصل على بطولات جمهورية وميداليات في السباحة، منها 3 ذهبية.
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