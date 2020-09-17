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أخبار العالم

بايدن: ترامب غير مؤهل للرئاسة لفشله في احتواء كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، منافسه الرئيس دونالد ترامب بالفشل، في إدارة أزمة جائحة كورونا بما يجعله "غير مؤهل أبدا" لتولي رئاسة البلاد.


وقال "بايدن"، في خطاب ألقاه أمام حشد انتخابي في ولاية ديلاوير أمس، الأربعاء، "تكمن المسئولية الأولى للرئيس في حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك".


وأضاف المرشح الديمقراطي "وهذا أمر يجعله غير مؤهل أبدا لشغل منصب الرئيس"، مشيرًا إلى رفض ترامب فرض إجراءات وقائية على الصعيد الوطني لمكافحة المرض مثل التباعد الاجتماعي وإلزام المواطنين بارتداء الكمامة.


وأكد "بايدن"، أنه لا يثق إطلاقًا في ترامب في كل ما يتعلق بإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا وتوزيعه.


وقال "أثق باللقاحات وأثق بالعلماء، لكنني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضا أن يثقوا به".


واستطرد "هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخل في مسألة اللقاح بأي شكل من الأشكال".


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