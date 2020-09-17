خطة في منتهى الذكاء.. 200 سجين يهربون عراة من سجن بأوغندا

تبحث القوات الأوغندية عن أكثر من 200 سجين عارٍ فروا من السجن، واقتحموا مستودعًا للأسلحة، ثم خلعوا ملابسهم وفروا إلى منطقة برية نائية في شمال شرق البلاد.





وقالت المتحدثة باسم الجيش الأوغندي "فلافيا بيكواسو"، إن ثلاثة أشخاص على الأقل - جندي واثنان من أصل 219 هاربًا، قتلوا في تبادل إطلاق النار، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. .





وحدث الهروب من السجن بعد ظهر أمس، الأربعاء، بالقرب من ثكنات الجيش في منطقة "موروتو"، وقال "بيكواسو"، "لقد تغلبوا على السجان الذي كان في الخدمة".





وأضافت أن السجناء كانوا من المجرمين "المتشددين" الذين سُجنوا لارتكابهم جرائم تتعلق بسرقة الماشية في المنطقة.





فيما خلعوا ملابسهم لتجنب رؤيتهم بزيهم الأصفر المميز وركضوا إلى سفوح جبل موروتو ، وهي منطقة قليلة السكان وصفتها المتحدثة بأنها "برية".



