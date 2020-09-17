41 مدرسة يابانية مصرية.. التربية والتعليم تكشف مسار تقدم المدارس اليابانية في مصر ..فيديو

قال مالك الرفاعي، المسئول عن ملف المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إن المدارس اليابانية في مصر يبلغ عددها 41 مدرسة في 26 محافظة، ومع بداية العام الدراسي الجديد 2020 /2021 سيتم إنشاء 9 مدارس أخرى؛ ليصل العدد إلى 43 مدرسة يابانية في مصر.





وأكد "الرفاعي"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، أن العام الدراسي 2018 /2019 شهد تسجيل 6300 طفل في المدارس اليابانية، بينما العام الدراسي 2019 /2020 شهد زيادة في عدد الأطفال تصل إلى 2043 طفلا، متوقعا أن يكون عدد الأطفال المتقدمين العام القادم أكثر من 2000.





وأضاف مسئول عن ملف المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، أن هناك اتفاقية بين مصر واليابان تهدف إلى إنشاء 100 مدرسة في مصر، مشيرا إلى أنهم سيدرسون وضع خطة لتدريب المعلمين في المدارس الحكومية؛ لنشر الأنشطة من المدارس اليابانية إلى المدارس الحكومية.