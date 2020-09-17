AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات بين الجيش وميليشيات الحوثي في الحديدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
دارت مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، في محافظة الحُدَيدة غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلين من ميليشيات الحوثي نفذوا محاولتي تقدم متزامنتين باتجاه مواقع عسكرية في حي 7 يوليو وشرقي مدينة الصالح شمال شرقي مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت عقب مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة، من إحباط محاولتي تقدم الجماعة.

وتابعت أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وكانت تلك المواجهات بعد أسبوع من إعلان القوات المشتركة، مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين أثناء إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع شرقي مديرية الدُريهمي جنوبي الحديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني: مصرع وإصابة 6 من مليشيا الحوثي بينهم قيادي غربي تعز

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي كبير في ميليشيات الحوثي

اليمن.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش ومليشيات الحوثي في مأرب

ترشيحاتنا

مرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة|فيديو

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

عرض 1500 مدرب على الزمالك خلال يومين.. أحمد مرتضى يكشف أبرز المرشحين

ميدو يسخر من طرد حارس الجونة أمام سموحة

صورة فاضحة لـ تميم على الهواء.. وتعامل أخلاقي من أحمد موسى|شاهد

ضرب تحت الحزام| محمد رمضان يقصف جبهة أحمد الفيشاوي.. وزوجة الأخير"تهينه"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

بمكونات في المنزل.. اصنعي بديل السمن البلدي في دقائق

في عيد ميلاده.. تعرف على الحمية الغذائية لـ محمد إمام وأبرز إطلالاته في الصيف