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مرأة

دراسة .. نوع مهمل من الفواكه يحارب التهابات الجسم بدون أدوية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
كشفت دراسة أن التوت يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الجلد كشفت دراسة أن التوت يمكن أن يساعد في تقليل التهاب الجلد

أظهرت إحدى الدراسات التى نشر موقع" powerofpositivity " نسخة منها والتي أجراها باحثون في جامعة ولاية أوهايوبعد أن أجريت على الفئران أن تضمين كميات كبيرة من التوت في النظام الغذائي يمكن أن يقلل الالتهاب.وجد العلماء أن الفئران التي تناولت التوت يوميًا كانت تعاني من التهاب أقل من الفئران التي لم تتناولها. هذا يثبت نظريتهم القائلة بأن التوت قد يساعد في تقليل التهاب الجلد.


وأكتشفت الدراسة أن هذه الفاكهة قد تساعد فى تقليل  الالتهاب الناجم عن التلامس مع مادة ضارة أو مهيجة. كما أنها تقلل الالتهاب على الجلد الناجم عن الحساسية.

لفتت الدراسة أنه بمجرد تناول الفاكهة كل يوم ، يمكن تخفيف التهاب الجلد ، وقد لا تكون هناك حاجة إلى الأدوية.

لم تؤكد الدراسات بشكل قاطع ما إذا كان التوت يساعد في تقليل الالتهاب لأنواع أخرى من الأمراض أو الحالات. مع نتائج هذه الدراسة ، يأمل العلماء في إجراء دراسات مستقبلية حول ظروف مختلفة.

إلبك علاجات أخرى يمكنك تجربتها في المنزل لتقليل الإفلتهابات  تشمل هذه الطرق:

1 - كمادات باردة ومبللة
يمكن أن يساعد وضع كمادات أو لفائف باردة ومبللة على المنطقة الملتهبة في تخفيف التهاب الجلد. تأكد من أن الكمادة نظيفة وإلا قد تؤدي إلى مزيد من التهيج.

2 - حمام الشوفان الدافئ
تحتوي حمامات الشوفان على خصائص مضادة للالتهابات وتهدئ البشرة.

3- زيت شجرة الشاي
يحتوي هذا الزيت العطري على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. يمكن أن يساعد في علاج التهاب الجلد وأمراض الجلد الأخرى. يمكنك ببساطة فرك زيت شجرة الشاي في المنطقة المصابة حسب الحاجة لتخفيف الانزعاج.
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