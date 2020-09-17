دراسة .. نوع مهمل من الفواكه يحارب التهابات الجسم بدون أدوية









لفتت الدراسة أنه بمجرد تناول الفاكهة كل يوم ، يمكن تخفيف التهاب الجلد ، وقد لا تكون هناك حاجة إلى الأدوية.





إلبك علاجات أخرى يمكنك تجربتها في المنزل لتقليل الإفلتهابات تشمل هذه الطرق:

1 - كمادات باردة ومبللة

يمكن أن يساعد وضع كمادات أو لفائف باردة ومبللة على المنطقة الملتهبة في تخفيف التهاب الجلد. تأكد من أن الكمادة نظيفة وإلا قد تؤدي إلى مزيد من التهيج.

2 - حمام الشوفان الدافئ

3- زيت شجرة الشاي