فيديو نادر لـ هيفاء وهبي من مسابقة ملكة جمال لبنان ..شاهد

وعلي جانب تستعد الفنانة هيفاء وهبي لعرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" يوم 27 سبتمبر الجاري عبر منصة شاهد.
ويشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح" كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا وتأجيل تصويره سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.
ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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