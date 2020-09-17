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فن

فيديو نادر لـ هيفاء وهبي من مسابقة ملكة جمال لبنان ..شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو نادر للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي في الفيديو أثناء مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال لبنان" لعام 1992.

وكانت هيفاء في الفيديو تحمل الميكروفون وتقول "ما اشتقتوا لجورجينا رزق تانية بلبنان".



وكانت وجهت الفنان هيفاء وهبي الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏اللهم الطف بشعب ‎#السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا. ‎#منقلبيسلامللخرطوم ‎#فيضانالسودان ‎#نقفمعالسودان".

وعلي جانب تستعد الفنانة هيفاء وهبي لعرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" يوم 27 سبتمبر الجاري عبر منصة شاهد.

ويشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح" كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا وتأجيل تصويره سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.


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⁣ هيفاء وهبي في ملكة جمال لبنان 1992 🇱🇧👑⁣ Haifa Wehbe in Miss Lebanon 1992 ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #misslebanon #missuniverse #missuniverse2018 #missuniverso #missworld2018 #missworld #missphilippines #missthailand #misscolombia #missvenezuela #misspuertorico #misssouthafrica #missusa #lebanon #beirut ⁣⁣⁣⁣⁣ #فاليري_أبو_شقرا #لبنان # بيروت #ملكة_جمال_لبنان #mayareaidy #مايا_رعيدة ⁣#فاليري_ابو_شقرا #nancyajram #نادين_نجيم #نادين_نسيب_نجيم #هيفاء_وهبي #نانسي_عجرم #nadinenassibnjeim #valerieabouchacra #haifawehbe #هيفاء_وهبي

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