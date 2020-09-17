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حوادث

وسط تأييد من الأهالي.. إنذار على يد محضر لمطالبة شاب بعين شمس بالترشح لمجلس النواب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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اسلام مقلد
تقدم المئات من أهالي عين شمس، بإنذار على يد محضر بمحكمة عين شمس، بقلم المحضرين لأحد شباب الدائرة؛ لمطالبته بالترشح فى انتخابات مجلس النواب القادم؛ لكونه شابا من أهالي الدائرة يقدم الخدمات لأهل الدائرة.

وجاء الإنذار الذي يحتوي على عدد من التوكيلات والتفويضات من أهالي الدائرة الذي حمل رقم 93223 بتاريخ  15/9/2020، فيما تجمع من الأهالي أمام منزله، لترشحه لمجلس النواب، للتغيير وإحقاقا لمصلحة المواطن.

كما توجهوا لمحكمة عين شمس لتقديم الإنذار السالف ذكره بعد أن أبلغهم برفضه للترشح، بمعرفته بتأييد الأهالى لترشحه بالدورة المقبلة، بمجلس النواب 2020.

وكانت أعلنت الوطنية للانتخابات قبل أيام الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم و تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الخميس 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2020.

وسط تأييد من الأهالي.. إنذار على يد محضر لمطالبة شاب بعين شمس بالترشح لمجلس النواب
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