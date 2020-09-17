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أخبار العالم

أمريكا تتهم إيرانيا وفلسطينيا باختراق 50 موقعا ردا على مقتل سليماني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شابين إيراني وفلسطيني اخترقا أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا تستضيفها الولايات المتحدة، وبثا عليها رسائل مؤيدة لطهران.

وقالت إذاعة "فردا" الإيرانية، أمس الأربعاء، إن "لائحة الاتهام جرى الكشف عنها الثلاثاء، ووجهت ضد بهزاد محمد زاده، وهو مواطن من إيران يعتقد أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، ومروان أبو سرور، وهو مواطن فلسطيني، يعتقد أنه يبلغ من العمر 25 عامًا".

وأضافت أنه "تم اتهام الشابين بتهمة التآمر لارتكاب ضرر متعمد لجهاز كمبيوتر محمي، وتهمة واحدة تتعلق بإتلاف جهاز كمبيوتر محمي عمدًا".

وتابعت "بناء على وثائق أصدرتها محكمة ماساتشوستس الفيدرالية، فقد تمكن القرصانين من اختراق أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا مستضافة في الولايات المتحدة وخربوها برسائل مؤيدة لإيران، في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري مطلع يناير الماضي".

وأشارت الإذاعة الإيرانية إلى أنه صدرت أوامر باعتقال المتهمين اللذين يعيشان خارج الولايات المتحدة، مضيفة أن "الدعوى تؤكد أن بهزاد محمد زاده اخترق حوالي 51 موقعًا إلكترونيًا في الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تأكيد مقتل قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، ونشر صور سليماني، عليها شعارات مثل الموت لأمريكا ومحتويات أخرى".
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