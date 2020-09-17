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توك شو

ماهر فرغلي: جماعة الإخوان الإرهابية تتنفس كذبا ..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان يكذبون كما يتنفسون بسبب اعتقادهم في منهج، وهو أن الجماعة هي الدولة والدعوة ولابد أن تصل الجماعة للسلطة بأي شكل أو وسيلة، والكذب والتضليل من أهم أساليبهم على مر الزمن.

وأكد "فرغلي"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن فهمهم للدين مغلوط، حيث إنهم يعتبرون نفسهم الإسلام نفسه ومن خرج منهم فقد خرج عن الإسلام؛ لذلك شعروا بوجود مشكلة عند فقده للسلطة بعد ثورة الشعب عليهم، وأن الإعلام كان جزءا من تلك الثورة لذلك هو الآن يحاول أن ينشئ إعلاما مضللا للرجوع إلى السلطة.

وأضاف الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان تواجه مشكلات كبيرة، وأهم مشكلة تواجههم الآن هي نجاح الدولة بإنجازاتها.

ونوه بأن الإخوان منقسمون إلى عدة مجموعات في الخارج، وكل مجموعة معارضة للأخرى؛ لذلك هم يحلمون بـ "لم الشمل" مرة أخري داخل الدولة، مشيرا إلى أن الإخوان أقاموا اجتماعا في لندن من أجل إعادة تقييم الإعلام الإخواني، ونتج عن ذلك الاجتماع خلاف كبير بين الإعلاميين الذين ظهروا مؤخرا بعد أن اتهم كل منهم الآخر بتهم مختلفة.

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