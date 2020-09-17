بالفيديو.. فيرا متا تستعرض سر ورشاقة منة عرفة بخطوات بسيطة

اختارت اللبنانية فيرا متا Vera matta أخصائية التغذية العلاجية واللياقة البدنية الفنانة منة عرفة كونها محط أنظار الكثير من الفتيات ممن يمرون بهذه المرحلة العمرية لتستعرض بعضا من أسرار ورشاقة منة عرفة في الحفاظ علي وزن مثالي وصحة جيدة.





وأوضحت "فيرا متي vera matta"، أن طبيعة المناخ التي تعيشه منة منذ الصغر بين مواقع التصوير بمراحل عمرية مختلفة تعد عاملا أساسيا في خسارة وزنها لفترات طويلة، مشيرًة إلى أنها من الممكن أن تفتقر للعديد من العناصر الغذائية الهامة بطبيعة عملها واللجوء المستمر للأكلات السريعة وغير المتكاملة صحيا.





وأضافت "متا" أن أضرار الأكلات السريعة يمكن أن تتجنب جزءا كبيرا منها بالتخلص من طبقات القشرة الخارجية للحوم والأسماك وبالتالي نقلل كمية الدهون والنشويات المتواجدة الأطعمة، مشيرة إلى أنها تتبع أنظمة غذائية علي الدوام بطبيعة كل شخصية ودور تقدمه علي الشاشة.





وتابعت "منة تمتلك الجسم المثالي التي تحلم به كل فتاة بما تحمله من جاذبية وأنوثة ، و رغم أن البعض يعتبرها جريئة في إطلالتها لكنها تتمتع بوزن مثالي يؤهلها لذلك بحيث لا تظهر بشكل معيب".





وقدمت فيرا بعض النصائح لمنه عرفة حتي تحافظ وزن مثالي وصحة جيدة وهي أن تهتم بالأكل الصحي وشرب الماء بكثرة والحفاظ علي العادات الصحية وممارسة الرياضة للحفاظ علي قلب سليم باعتبارها مصدر إلهام وتقليد من العديد من الفتيات.