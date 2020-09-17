رئيس بيلاروسيا يجرد 3 دبلوماسيين من رتبهم على خلفية الاحتجاجات

جرد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 3 سفراء للبلاد من رتبهم الدبلوماسية، عقابا على ممارسات أساءت لسمعة السلك الدبلوماسي.



وذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم /الخميس/، أن أحد الدبلوماسيين الثلاثة هو بافيل لاتوشكو الذي حمل رتبة سفير مفوض فوق العادة، وكان في السابق سفيرا لبيلاروس في فرنسا وبولندا، كما عمل مؤخرا رئيسا لمسرح "يانكا كوبالا" الأكاديمي الوطني البيلاروسي، ومع اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة ضده، انضم إلى المعارضة ودخل المجلس الرئاسي للمجلس التنسيقي المعارض.