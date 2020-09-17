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أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا يجرد 3 دبلوماسيين من رتبهم على خلفية الاحتجاجات

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
الرئيس البيلاروسي
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
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أ ش أ
جرد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 3 سفراء للبلاد من رتبهم الدبلوماسية، عقابا على ممارسات أساءت لسمعة السلك الدبلوماسي.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم /الخميس/، أن أحد الدبلوماسيين الثلاثة هو بافيل لاتوشكو الذي حمل رتبة سفير مفوض فوق العادة، وكان في السابق سفيرا لبيلاروس في فرنسا وبولندا، كما عمل مؤخرا رئيسا لمسرح "يانكا كوبالا" الأكاديمي الوطني البيلاروسي، ومع اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة ضده، انضم إلى المعارضة ودخل المجلس الرئاسي للمجلس التنسيقي المعارض.

وأضافت أن الدبلوماسي الثاني هو السفير البيلاروسي في سلوفاكيا إيجور ليشينيا، الذي صرح وهو على رأس عمله بأنه مصدوم "بورود تقارير تفيد بتعذيب وضرب المحتجين"، وعبر عن تضامنه معهم، مشيرة إلى أن الدبلوماسي الثالث هو سفير بيلاروس في لاتفيا فاسيلي ماركوفيتش، حيث وقع مرسوما بإبعاده عن العمل الدبلوماسي بسبب التقصير في أداء مهام منصبه.
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