مصدر أمني عراقي: اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد

اعتقلت قوة أمنية رئيس هيئة استثمار بغداد، وذلك وفقا لما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم /الخميس/.



وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية أن "قوة أمنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، وأنه لم يعرف حتى الآن اسباب اعتقاله".