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أخبار العالم

مصدر أمني عراقي: اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اعتقلت قوة أمنية رئيس هيئة استثمار بغداد، وذلك وفقا لما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم /الخميس/.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية أن "قوة أمنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، وأنه لم يعرف حتى الآن اسباب اعتقاله".

يذكر أن قوة أمنية اعتقلت قبل أيام مدير التقاعد العامة السابق أحمد الساعدي على خلفية شبهات فساد.
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