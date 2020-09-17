أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. تفاصيل

ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم، الخميس 17 -9-2020، وفقا لبورصة الدواجن، ووفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.











وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 17 و21 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و20 جنيها للكيلو.



