أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. تفاصيل

ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم، الخميس 17 -9-2020، وفقا لبورصة الدواجن، ووفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 17 و21 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و20 جنيها للكيلو.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم
تراوح سعر الكتكوت الأبيض من 6.5 جنيه إلى 9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.
سعر البيض فى البورصة اليوم
سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 23 و27.5 جنيه للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 36 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.