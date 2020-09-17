AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. تفاصيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم، الخميس 17 -9-2020، وفقا لبورصة الدواجن، ووفقا لما أعلنته شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.


وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 17 و21 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و20 جنيها للكيلو.


اقرأ أيضا: 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم
تراوح سعر الكتكوت الأبيض من 6.5 جنيه إلى 9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.


سعر البيض فى البورصة اليوم
سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح بين 23 و27.5 جنيه للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح بين 36 و38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 - 7 - 2020

أسعار الدواجن اليوم الخميس 20 أغسطس 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أغسطس 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 أغسطس 2020.. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 4 -9- 2020

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 5 -9- 2020

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة لتمويل مشروع تيسير وتحسين بيئة الاستثمار

بعد إجرائها عملية .. شاهد أحدث ظهور للراقصة دينا

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

حدث ليلا.. إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة الـ تيك توك.. ومرتضى منصور لرئيس التعاون السعودي: ما فعلته سرقة وخيانة

شاهد | محمد زيدان بصحبة زوجته وأصدقائه

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا