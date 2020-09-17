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حوادث

بعد قليل.. محاكمة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
سناء سيف
سناء سيف
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رامي المهدي
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول.

 
يصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد.


وكانت النيابة العامة قررت حبس سناء سيف، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجرى التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة.
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