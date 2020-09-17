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بعد فتح مزيد من الأنشطة.. نصائح للمواطنين للوقاية من كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
قاعات الأفراح المفتوحة
قاعات الأفراح المفتوحة
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هاجر إبراهيم
قدمت مايسة شوقى، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، نصائح للمواطنين بعد فتح مزيد من الأنشطة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأضافت "مايسة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدولة قامت ببذل مجهود كبير جدا للتوعية لمخاطر فيروس كورونا، موضحة أن تلك التوعية تم ضخها فى جميع وسائل الإعلام.

وتابعت أن الإجراءات الاحترازية هى كالمعتاد غسل اليدين لمدة 20 ثانية بالكحول والمحافظة مترين للتباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأماكن المغلقة والذهاب إلى الأماكن المفتوحة مثل المقاهى أو غيرها، لافتة إلى أنه مع فتح المدارس وفتح النوادى الرياضية ستكون نفسها كما الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن حمام السباحة لا يقوم بنقل الكورونا، ولكن ما قبل ومابعد حمام السباحة من الممكن أن تكون الظروف الخاصة به قابلة لنقل العدوى، ناصحة أن يكون حمام السباحة للطفل فى الهواء الطلق، والابتعاد عن الأماكن غير جيدة التهوية.

وأشارت إلى أن الأماكن المغلقة تحمل فى طياتها نسبة كبيرة من العدوى، حيث أنه يوجد بها أجهزة التكيف ونتيجه له تكون عدوى الإنتقال بصورة أكبر، متابعة أنه يجب تجنب قاعات الافراح المغلقة والمكيفة، مع عدم نسيان الكمامات.

وأفادت أنه بالنسبة لقاعات الأفراح أو المناسبات المختلفة يجب على الأسرة أن تحكم العدد على الأقارب والأصدقاء المقربين، من أجل تجنب العدوى.

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