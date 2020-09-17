AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رخصة وتسجيل الوحدة.. خبير اقتصادي يعدد مزايا قانون التصالح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور محمد عياد، الخبير الاقتصادي، إنه في حال استمرار المخالفات على الأراضي الزراعية كان سينتج عنه تدمير الأراضي والمرافق العامة والتكدس المروري، وهو الأمر الذي تفطنت له الدولة وتصدت له بمحاربة التعديات.  

وأوضح عياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مزايا قانون التصالح للمواطن تتضمن استخراج رخصة للعقار الخاص به لتوصيل المرافق الخاصة به، وتسجيل وحدته فى الشهر العقاري. 

وأشار إلى أن قانون التصالح يؤدي بدوره إلى تطبيق قانون العدالة الاجتماعية من ناحية أخذ المواطن ما يعادل ثمن الرخصة التى يدفعها المواطن غير المخالف.

وتابع أن قانون التصالح حدد حد أدنى لسعر المتر  وهو 50 جنيه بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هدف الحكومة من تطبيق قانون التصالح ليس الجباية وإنما آلية لتقنين أوضاع المبانى المخالفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

18 مليار جنيه خسائر البناء المخالف.. رئيس الوزراء: لن نسمح بأي بناء عشوائي في الدولة بعد اليوم

قانون التصالح فرصة ذهبية.. النواب يشيد بتسهيلات الحكومة بشأن مخالفات البناء.. ويطالب بمد فترة التصالح

برلمانيون: الحكومة استجابت لمطالبنا ‫بتخفيض رسوم التصالح بمخالفات البناء ومد مهلة شهرين لتقديم المستندات.. ويؤكدون: التسهيلات راعت البعد الاجتماعي للمواطنين‬

مدبولي: توصيل المرافق للعقارات المخالفة يهدر آلاف الأفدنة ويعرض الأمن الغذائي للخطر

لا إجازات وزيادة الموظفين والمقرات.. تسهيلات جديدة للمواطنين لسرعة التصالح

السيسي ينجح في التصدي لمخالفات البناء بعد 40 عاما من الإهمال ..الحكومة تؤكد "قانون التصالح في صالح المواطن وفرصة له".. وخبراء يتوقعون زيادة الإقبال

ترشيحاتنا

حياة بين السحاب.. ملحمة بطولية لولادة الطفلة نانسي في الطائرة برواية شهود عيان.. صور

ميدو: مدرب الزمالك الجديد قاد الفريق من قبل

دراسة .. نوع مهمل من الفواكه يحارب التهابات الجسم بدون أدوية

طريقة عمل رز مندي بالدجاج .. تشكيلة متنوعة لأجمل الوصفات

جمعتهما قصة حب.. بريطاني متزوج من حماته لمدة 13 عاما.. تفاصيل وصور

مجلس الأهلي يضرب بقوة.. قرارات نارية وشركة للكرة واحتفالية بـ لقب القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

مع الأسود.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار بالكاجوال

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع