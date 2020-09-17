رخصة وتسجيل الوحدة.. خبير اقتصادي يعدد مزايا قانون التصالح

قال الدكتور محمد عياد، الخبير الاقتصادي، إنه في حال استمرار المخالفات على الأراضي الزراعية كان سينتج عنه تدمير الأراضي والمرافق العامة والتكدس المروري، وهو الأمر الذي تفطنت له الدولة وتصدت له بمحاربة التعديات.





وأوضح عياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مزايا قانون التصالح للمواطن تتضمن استخراج رخصة للعقار الخاص به لتوصيل المرافق الخاصة به، وتسجيل وحدته فى الشهر العقاري.





وأشار إلى أن قانون التصالح يؤدي بدوره إلى تطبيق قانون العدالة الاجتماعية من ناحية أخذ المواطن ما يعادل ثمن الرخصة التى يدفعها المواطن غير المخالف.





وتابع أن قانون التصالح حدد حد أدنى لسعر المتر وهو 50 جنيه بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هدف الحكومة من تطبيق قانون التصالح ليس الجباية وإنما آلية لتقنين أوضاع المبانى المخالفة .