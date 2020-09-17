الصين تدعو إلى إحراز تقدم في عملية السلام جنوب السودان

دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج إلى تحقيق تقدم سياسي واقتصادي في عملية السلام في جنوب السودان.

وقال بينج - في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن الوضع الاقتصادي والإنساني في جنوب السودان تدهور نتيجة تفشي مرض (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، كما يواجه تنفيذ اتفاق السلام العديد من التحديات.

وأضاف أن بلاده ترحب بالتقدم المحرز في تعيين حكام الولايات والقضايا السياسية الأخرى، وتشجع جميع الأطراف في جنوب السودان على مراعاة المصالح العامة للوحدة الوطنية والتنمية الوطنية، ومواصلة تعزيز الحوار والتشاور، واتخاذ خطوات لحل القضايا العالقة في اتفاق السلام.

وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام الكامل لمسؤولية حكومة جنوب السودان الخاصة بها، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، ودعم جهودهما في الوساطة، داعيا في الوقت نفسه إلى بذل جهود لدعم السلام الذي تحقق بشق الأنفس في جنوب السودان.

وأشار بينج إلى أن الصين ستواصل دعم العملية السياسية في جنوب السودان والمساهمة في مكافحة المرض وجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنها مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التحقيق المبكر للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في جنوب السودان.



