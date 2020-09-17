AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تدعو إلى إحراز تقدم في عملية السلام جنوب السودان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 دعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج إلى تحقيق تقدم سياسي واقتصادي في عملية السلام في جنوب السودان.
وقال بينج - في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - إن الوضع الاقتصادي والإنساني في جنوب السودان تدهور نتيجة تفشي مرض (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، كما يواجه تنفيذ اتفاق السلام العديد من التحديات.
وأضاف أن بلاده ترحب بالتقدم المحرز في تعيين حكام الولايات والقضايا السياسية الأخرى، وتشجع جميع الأطراف في جنوب السودان على مراعاة المصالح العامة للوحدة الوطنية والتنمية الوطنية، ومواصلة تعزيز الحوار والتشاور، واتخاذ خطوات لحل القضايا العالقة في اتفاق السلام.
وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام الكامل لمسؤولية حكومة جنوب السودان الخاصة بها، وتعزيز التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، ودعم جهودهما في الوساطة، داعيا في الوقت نفسه إلى بذل جهود لدعم السلام الذي تحقق بشق الأنفس في جنوب السودان.
وأشار بينج إلى أن الصين ستواصل دعم العملية السياسية في جنوب السودان والمساهمة في مكافحة المرض وجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، وأنها مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التحقيق المبكر للسلام والاستقرار والتنمية المستدامة في جنوب السودان.

Advertisements

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح

أخبار الرياضة.. أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون.. تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش.. ومرتضى منصور يهاجم رئيس التعاون السعودي

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

محمد حشاد: شخصان فقط المرشحان على مقعد نقيب القراء خلفا للطبلاوي.. و30 لمجلس الإدارة

عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

أبرزها إلغاء الفصل التعسفى.. 6 مميزات بقانون العمل الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا

مع الأسود.. إيمي طلعت زكريا تلفت الأنظار بالكاجوال

زينة ونسرين أمين الأجرأ.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع