AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحرك برلمانى عاجل بشأن استغلال الأطفال على مواقع التواصل لتحقيق الشهرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
Advertisements
فريدة محمد
تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة استغلال الأطفال من قبل أسرهم من المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق نسب مشاهدة غالية، بما يؤثر على الطفل سلبا من الناحية النفسية.

وأوضح أن استغلال الأطفال في العمل كيوتيوبر يترك آثارا نفسية عليهم، فتلك الفيديوهات قد تعرض الطفل للتنمر وتجعله مادة للسخرية من أقاربه أو سكان منطقته، وأكد أن غزو أسر بكامل أفرادها لعالم التواصل الاجتماعي عبر نشر تفاصيل حياتهم المختلفة، يلقي بظلاله السلبية النفسية والاجتماعية عليهم خاصة الأطفال منهم.

وأضاف أنه من الناحية القانونية، يوجد عدد من المواد التي تحظر استغلال الأطفال، إذ تنص المادة 80 من الدستور على التزام الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظرت المادة 291 كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية.

وطالب النائب بسن تشريعات قانونية تمنع استغلال الأطفال في فيس بوك وإنستغرام في ظل النمو اللافت للتسويق الذي يعتمد على الأطفال ما يتعارض مع قوانين حماية الطفل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس خط نجدة الطفل: أبلغنا النيابة ضد أحمد حسن وزينب بعد فيديو "مقلب إيلين"

الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنيابة ضد أحمد حسن وزينب بسبب فيديو إفزاع طفلتهما إيلين واستغلالها.. صبرى عثمان: السجن المشدد والغرامة تصل لخمسمائة ألف جنيه العقوبة المنتظرة

خط نجدة الطفل: غرامة 100 ألف جنيه والسجن 5 سنوات بانتظار اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إسلام صادق يكشف كواليس رحيل كارتيرون

لطلاب الشعبة الأدبية.. اعرف الأماكن الشاغرة بالكليات قبل التسجيل بـ " المرحلة الثالثة من التنسيق "

كل ما تريد معرفته عن إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر

في أحدث ظهور لها بعد إصابتها بمرض نادر.. بسمة وهبة تمازح جمهورها بالهاتف

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

اكتشاف مصر الأعظم على الإطلاق.. ألغاز تحيط بـ مقبرة نفرتيتي وتاريخ إخناتون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا

بـ الكب الجلد .. هيدي كرم تبرز أنوثتها بفستانها المفضل

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا