شاهد | محمد زيدان بصحبة زوجته وأصدقائه

وظهر محمد زيدان في الصورة، برفقة زوجته وعدد من الأصدقاء في جلسة عشاء.

وكان صرح محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق لبرنامج "ملعب أون تايم": "عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والداي بالسماح لي باللعب في أوروبا".





ثم أضاف:"وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة ثم انتقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة.