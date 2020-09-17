AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد | محمد زيدان بصحبة زوجته وأصدقائه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق ، صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهر محمد زيدان في الصورة، برفقة زوجته وعدد من الأصدقاء في جلسة عشاء. 

وكان صرح محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق لبرنامج "ملعب أون تايم": "عندما تم الاستغناء عني في فريق الناشئين بالمصري، حدثت لي صدمة، ووعدني والداي بالسماح لي باللعب في أوروبا".

ثم أضاف:"وبالفعل سافرت إلى الدنمارك وحاولت الانضمام لنادي كوبنهاجن هناك لكن لم تسنح لي الفرصة ثم انتقلت لفريق هاو ثم انتقلت للفريق الثاني لكوبنهاجن.. وعملت في مطعم بيتزا في تلك الفترة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«سيمو» حارس خيتافي الإسباني: لن ألعب في مصر إلا لـ الزمالك.. وأبناء الحراس تتم مجاملتهم

كوبنهاجن يفوز على باشاك شهير ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

في ذكرى ميلادها.. تعرف على أسباب طلاق هدى سلطان من فريد شوقي

أحمد الصاوي لاعب نيورو فوتبول الإسباني: أرغب في استكمال رحلتى الاحترافية والعودة إلى الدوري المصري أمر وارد.. وليد سليمان مثلي الأعلى.. ومعلول ملك اللحظات الصعبة

محمد زيدان: صدر ضدي حكم بالحبس قبل انتقالي لفيردر بريمن

في أحدث ظهور له.. محمد زيدان برفقة زوجته ..شاهد

ترشيحاتنا

عماد النحاس يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

هيدى كرم تفاجئ متابعيها بفستانها المفضل.. شاهد

أمير مرتضى يكشف سبب تأخر الزمالك فى إرسال ملف نادي القرن.. فيديو

دعاء الشفاء من المرض.. ضع يدك على الألم واقرأ هذه الآيات

أخبار الرياضة.. أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون.. تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش.. ومرتضى منصور يهاجم رئيس التعاون السعودي

بالشورت.. نوال الزغبي تستعرض عضلاتها في الجيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا

بـ الكب الجلد .. هيدي كرم تبرز أنوثتها بفستانها المفضل

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا