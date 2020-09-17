AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير من الدفاع المدني السعودي لقائدي المركبات بالمملكة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
الدفاع المدني السعودي
الدفاع المدني السعودي
Advertisements
محمود نوفل
وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، نداء عاجل للجميع، بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة مع طبيعة الأحوال الجوية، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ويُشار الي ان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة وخباش وشرورة، وثار، وحبونا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أصدرت تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طقس اليوم يتضمن نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة .

وأفادت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بأن هذا التنبيه يسري علي محافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد، وخيبر).

وألمحت الإدارة أن هذة الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح عاصفة في السعودية.. وتحذيرات من استمرارها عدة ساعات

طقس غير مستقر.. رياح وأتربة وأمطار وحرارة عالية تضرب السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان تلك المناطق

شاهد.. رياح شديدة تهب على المدينة المنورة وتقتلع اللوحات والمظلات

شاهد.. أمطار غزيرة علي البيت الحرام

الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين و أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه ومرتضى يكشف سبب هروب مدرب الزمالك | فيديو

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

هيدى كرم تفاجئ متابعيها بفستانها المفضل.. شاهد

لطلاب المرحلة الثالثة.. سجل رغباتك عبر هذا الرابط

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020

حياة بين السحاب.. ملحمة بطولية لولادة الطفلة نانسي في الطائرة برواية شهود عيان.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا

بـ الكب الجلد .. هيدي كرم تبرز أنوثتها بفستانها المفضل

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا