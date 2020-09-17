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اقتصاد

رئيس مياه الفيوم: مد وصلات مياه الشرب لـ 2079 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:56 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انه تم مد وصلات  مياه الشرب النقية  لعدد ۲۰۷۹ أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قیمة مقايسات العدادات داخل محافظة الفيوم، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للشركة للتخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء بجانب حقهم في الحصول على مياه الشرب.

وأضاف رئيس شركة "مياه الفيوم"، انه تم تحديد قيمة مقايسات مياه الشرب والصرف الصحي للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال توصيل مياه الشرب للأسر غير القادرة وتقوم بالدفع نيابة عنها حتى يستطيع كل المواطنين غير القادرين الحصول على مياه الشرب، وانه يتم بحث هذه الحالات على أرض الواقع للوقوف على مدى تطابق الشروط عليها من عدمه عن طريق إدارة المشاركة المجتمعية.


وأشار اللواء هشام درة، إلى انه تم تركيب العدادات ووصلات المياه لهذه الأسر وهي موزعة كالاتی: ۷٠ ۱۷ حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الاهلية لتوصيل وتركيب عدادات المياه، و۱۲۳ حالة تم قبولها عن طريق الجمعيات الاهلية لتوصيل خدمة الصرف الصحى، و۱۲۰ حالة تم قبولها عن طريق لقاء خدمة المواطنين، والذي كان يتم تنفيذه كل ثلاثاء من كل اسبوع بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، و ۱۳ حالة تم قبولها ايضا عن طريق لقاء خدمة المواطنين لتركيب وتوصيل خدمة الصرف الصحي، و53 حالة تم قبولها عن طريق لجنة تم تشكيلها بالشركة لبحث بعض الحالات غير القادرة، ولكن مخالفة لبعض شروط البروتوكول الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم رفض 455 حالة لعدم مطابقتها لشروط البروتوكول.

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