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أخبار العالم

إعصار أيلا يقطع الكهرباء عن 60 ألف منزل في فنلندا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
إعصار أيلا في فنلندا
إعصار أيلا في فنلندا
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أحمد محرم
تضرر 60 ألف منزل في فنلندا انقطعت عنهم الكهرباء، إثر تعرض البلاد لإعصار أيلا الذي يضربها منذ أمس الأربعاء.


وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أدت الكارثة الطبيعية إلى سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، ما أثر على مناطق الجنوب الغربي والوسط والشمال الغربي للجمهورية. 

والمدن الفنلندية الأكثر تضررا من الإعصار هي موستاساري وبوري وأوسيكاوبونكي، حيث تم رصد 3-5 آلاف حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وبلغت سرعة الرياح في عدد من المناطق 30 مترًا في الثانية تقريبا. وألغت العديد من شركات الخطوط الجوية الرحلات بين هلسنكي وتالين بسبب الاضطرابات المناخية.

ويعمل المعنيون على إعادة تشغيل الطاقة، لكن لا يزال من الممكن حدوث انقطاعات جديدة في التيار الكهربائي.
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