أمير عبد العزيز يكشف كواليس اللحظات الأخيرة مع كارتيرون قبل رحيله عن الزمالك

كان المساعد الأول له فى الجهاز الفني للفريق.

أخطر مجلس الزمالك، برغبته في فسخ عقده مع النادي، وتحمل قيمة الشرط الجزائي البالغ راتب شهرين فى مفاجأة من العيار الثقيل وصادمة لجماهير الزمالك قبل

يوقع عقدا مع التعاون السعودي

بمقابل مادي يفوق 3 ملايين دولار سنويًا

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