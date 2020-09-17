الصين: زيادة مسئول أمريكي إلى تايوان تشجيع للقوى الانفصالية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا أفادت فيه باعتبار الصين زيارة مسئول أمريكي إلى تايوان تشجيعًا للقوى الانفصالية.

ووصل وفد يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية الأمريكي أليكس عازار، إلى تايوان، تحت مسمى تعزيز التعاون ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).





يعتبر عازار أكبر مسئول أمريكي على مستوى مجلس الوزراء يزور تايوان منذ 1979، عندما أقامت بكين وواشنطن العلاقات الدبلوماسية. وتعتبر هذه الزيارة استفزازا صارخا جديدا من واشنطن ضد مبدأ صين واحدة وتحديا خطيرا للأساس السياسي للعلاقات الصينية - الأمريكية.





في الحقيقة هذه ليست أول مرة تسعى فيها واشنطن لتخطي خط الصين الأحمر حول قضية تايوان. ففي وقت سابق من هذا العام، دعمت الولايات المتحدة بشكل صارخ محاولة تايوان الانضمام لمنظمة الصحة العالمية. وخلال الأعوام القليلة الماضية، واصلت الإدارة الأمريكية الحالية بيع أسلحة إلى تايوان وصدقت على ما يسمى قانون السفر لتايوان على الرغم من معارضة بكين القوية.