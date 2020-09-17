رئيس الشركة القابضة: استعدادات وتجهيزات مسبقة لموسم الأمطار والسيول

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركات التابعة بالاستعداد والتجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى هذا السياق، وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية خطة تنسيقية لتنظيم ورش عمل تدريبية على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.



