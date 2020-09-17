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اقتصاد

رئيس الشركة القابضة: استعدادات وتجهيزات مسبقة لموسم الأمطار والسيول

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
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آمنة عبدالعظيم
وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الشركات التابعة بالاستعداد والتجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 
 
وفى هذا السياق، وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية خطة تنسيقية لتنظيم ورش عمل تدريبية على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول. 

وشملت الخطة التنسيقية تجربة محاكاة عن كيفية التعامل أثناء الأزمة وكيفية إعداد خطة التعامل حال سقوط كميات أمطار ضخمة ودور كل من الشركه القابضة ودور الاحياء التنفيذية فى التعامل مع الموقف، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والمواقف المتوقع حدوثها لوضع خطه تنفيذية تغطى جميع النقاط المتوقعة ويساهم فى سرعة التعامل مع المواقف الطارئة الناتجة عن الامطار.
 
وأشارت الشركة أنه سيتم تنفيذ ورش مماثلة بمختلف المحافظات التى تشهد سقوط أمطار غزيرة الآونة الأخيرة.
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