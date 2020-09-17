AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: التعليم المزدوج يحمي الأطفال من المخاطر الصحية والاجتماعية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد
قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التعليم الرقمى قدم حلولا مهمة للعديد من مشكلات العملية التعليمية خاصة في ظل أزمة كورونا والاحتياج إلى التباعد الاجتماعي، إلا أنه أفقد الطلاب عنصرا من أهم عناصر العملية التعليمية، وهى التفاعل الإنسانى بين الطلاب والمعلم.

وأشاد بركات بحرص وزارة التربية والتعليم على ألا يؤثر نظام التعليم الجديد على الأطفال دون سن سنوات الست وبالأخص أطفال الروضة لأنهم يحتاجون وبشدة للتدريب والتعليم المباشر خاصة أنهم مازالوا فى بدء المشوار، كما أن التعليم عّن بعد يفقدهم متعة بناء العلاقات والصداقات والتجارب الإنسانية والتعرف على الحياة بخوض تجارب تناسب عمرهم وليس من خلف الشاشات.

وأوضح أن معظم الدراسات التى أجريت حول تأثير التعليم الرقمي على الأطفال تخلص إلى أن استخدام التقنيات بالمدارس لا يمكن ان يكون بديلا عن التعليم المباشر بواسطة المعلم لما يوفره من تفاعل مباشر مع الطلبة والتلاميذ، وهو ما يعنى ضرورة المزج بين طرق التعليم التقليدى والرقمي، فالمدرسة تسهم في تكوين عادات اجتماعية وجسدية صحية، وتعزز حب التعلم لديهم من خلال النشاطات الحيوية، وكل يوم خارج المدرسة يأخذ هذه الأشياء بعيدًا عن الأطفال.

وأشار إلى ضرورة حل المشكلات قد تواجه بعض الطلاب في تطبيق التعليم الرقمي، حيث لا تستطيع بعض الأسر ذات الدخل المنخفض شراء التكنولوجيا التعليمية والمعلوماتية التي انتشرت في المجتمعات، وليس جميع المعلمين يملكون مهارات رقمية، وكذلك أولياء الأمور وعدم امتلاكهم مهارات رقمية.

وطالب بضرورة تأمين شبكة إنترنت مسيطر عليها لتوفير الأمن للأطفال من استغلالهم، والتأكد من أن المنصات الإلكترونية قد عززت تدابير السلامة والحماية، وخاصة أدوات التعلم الافتراضية، وأن تكون في متناول المعلمين وأولياء الأمور والأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بتهيئة أولياء الأمور والمعلمين للجمع بين التعليم الإلكتروني والتقليدي

تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد

السعودية تعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يحسم جدلا بشأن العام الدراسي الجديد | تحديد عدد أيام الحضور في المدارس لكل مرحلة .. إتاحة مصادر إلكترونية وغيرها لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد

كل ما تريد معرفته عن موعد الدراسة بالمدارس

كل ما تريد معرفته عن إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي في مصر

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون.. تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش.. ومرتضى منصور يهاجم رئيس التعاون السعودي

السعودية تعلن شروط عودة العمرة من جديد

هل تفاوض نادي الزمالك مع كريستيان جروس للعودة من جديد؟.. وكيله يجيب

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على حقيقة اعتزالها الفن

بعد تمديد مهمة سفينة التنقيب.. تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا