رانيا يحيى: تعمل جميع مؤسسات الدولة لـ صالح المرأة المصرية.. فيديو

قالت دكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن كل التقدير لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصالح المرأة المصرية، واهتمامه بكافة التفصيلات الدقيقة لصالح الأسرة المصرية.





وأضافت " يحيى "، عبر مكالمة هاتفية في برنامج"هذا الصباح" ، المذاع على فضائية"اكسترا نيوز"، مع الإعلامية " خلود زهران " ، أن البعد الاول من تشجيعات الرئيس السيسي،هي الإهتمام بالأسرة المصرية ورعاية المرأة المصرية .





أشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن البعد الثانى يتمثل فى المرأة وهي العمود الفقري أسرتها ومنزلها كأم، ولكن الدولة حريصة تشجيعها ، لممارسة الحياة المهنية داخل إطار العمل في كافة المجالات المختلفة.





وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن السيسي دائما يولي أولوية قصوى لصالح المرأة، كما كان في جائحة كورونا، مضيفة أن حرص الدولة على وجود المرأة جانب أولادها، تخفيف وقت عملها وأعداد وظائفها، خاصة المرأة التي لديها صغار.





وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، ، أن وجود تعاون بشكل كبير بين المجلس القومي للمرأة ورئاسة الوزراء، وفي النهاية تعمل جميع مؤسسات الدولة المعنية في صالح المرأة المصرية.





وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة، ، أن يوجد تنسيق فعلي بين المجلس ورئاسة الوزراء لوضع أفضل الأوضاع البديلة، خلال العام الدراسي القادم، لصالح أولادنا وأمهاتنا.



